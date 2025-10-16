Fiuggi, domenica iniziativa “La salute mentale è la priorità”

La città termale ospita l’incontro per la proposta di legge sull’Assistenza Psicologica Primaria della consigliera regionale Battisti

Domenica 19 ottobre, alle ore 18:00, presso la Sala Bomboniera del Teatro Comunale di Fiuggi, si terrà l’incontro pubblico “La salute mentale è la priorità”, dedicato alla proposta di legge per istituire anche nel Lazio il servizio di Assistenza Psicologica Primaria.

L’iniziativa, promossa dalla Consigliera Regionale del Lazio Sara Battisti, mira a sensibilizzare istituzioni, professionisti e cittadini sull’importanza di garantire un supporto psicologico accessibile e diffuso a livello territoriale.

Dopo i saluti dell’amministrazione comunale, modererà l’incontro Valentina Coladarci, Consigliera Comunale di Fiuggi.

Seguiranno gli interventi della Dott.ssa Emanuela Lucarelli, psicologa e psicoterapeuta, del Dott. Alessandro Dubla, medico di medicina generale, e del Consigliere Regionale Rodolfo Lena, Vicepresidente della Commissione Sanità.

Le conclusioni saranno affidate a Sara Battisti, prima promotrice della proposta di legge.

All’iniziativa prenderanno parte anche altri professionisti, medici di medicina generale e associazioni del territorio, che offriranno il loro contributo al dibattito sulla salute mentale come priorità sociale e sanitaria.

“La salute mentale – ha spiegato la consigliera dem – è una componente essenziale del benessere delle persone. Con questa proposta di legge vogliamo rendere l’assistenza psicologica un diritto accessibile a tutti, non un privilegio per pochi. L’obiettivo è costruire una rete di sostegno che parta dal territorio e coinvolga in modo sinergico medici, psicologi e istituzioni.

A Fiuggi discuteremo e ci confronteremo su questa tematica: ricordo che la raccolta firme ha già ampiamente superato la soglia delle 10.000 adesioni, ovvero l’obiettivo minimo per far sì che si possa arrivare alla discussione in Consiglio Regionale, ma proseguiremo il lavoro per sensibilizzare su una tematica purtroppo sempre più centrale nella vita delle persone”.