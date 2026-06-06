Fiuggi: denunciato un uomo trovato in possesso di un coltello a serramanico e un manganello in legno

Personale della Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, ha denunciato un 50enne residente a Roma.

Nello specifico, personale della squadra volanti del locale commissariato di P.S., veniva inviata in via Fiume dove era stata segnalata la presenza di un uomo armato di coltello.

Gli Agenti non riscontravano la segnalazione nel luogo indicato ma, a seguito di una ricerca nelle zone limitrofe, in via Rettifilo veniva rintracciato e fermato il soggetto segnalato.

Da un controllo venivano rinvenute sulla persona delle armi, il coltello oggetto di segnalazione della lunghezza di circa 20 cm e un manganello in legno della lunghezza di 28 cm.

L’uomo che già in passato risulta avere pregiudizi di polizia per analoghi fatti, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.