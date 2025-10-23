Fiuggi, convegno “Rilancio del turismo termale, il benessere delle acque come risorsa per il futuro”

Il 27 ottobre 2025 Fiuggi sarà protagonista del turismo del benessere con il Convegno dal titolo «Rilancio del Turismo Termale – Il benessere delle acque come risorsa per il futuro», promosso dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina, attraverso l’Azienda Speciale Informare. L’appuntamento si terrà a partire dalle ore 10 presso la Sala Mescita della Fonte Bonifacio VIII.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di tenere accesi i riflettori su un comparto che rappresenta un patrimonio unico di cultura, natura e salute. Il convegno, che vedrà la partecipazione di istituzioni, esperti, operatori del settore, rappresentanti del mondo sanitario e dei media, punta a individuare strategie condivise e strumenti concreti per il potenziamento del termalismo italiano.

Fiuggi, storica capitale del termalismo laziale, sarà il punto di partenza simbolico di una nuova stagione per il turismo della salute. Ad aprire i lavori il Presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora che, insieme al componente di giunta, Guido D’Amico, con delega al Turismo Termale, ha fortemente voluto l’incontro per riportare al centro dell’agenda il futuro di un asset centrale per l’economia dell’area vasta Frosinone Latina.

Un panel specifico sarà dedicato all’analisi dell’andamento del turismo termale nelle località di Fiuggi (FR) e Suio (LT), attraverso uno studio realizzato da ISNART per l’Azienda Speciale Informare.

Il confronto intende generare proposte operative per valorizzare le acque termali italiane e favorire una crescita sostenibile e destagionalizzata dei territori che ospitano gli stabilimenti. Gli obiettivi dell’incontro sono chiari: promuovere Fiuggi e Suio come destinazioni simbolo del benessere e della salute, rafforzare il ruolo delle terme nel sistema turistico nazionale, stimolare il dialogo tra istituzioni e operatori economici e attivare una risonanza mediatica capace di restituire visibilità e attrattività al comparto.

L’appuntamento del 27 ottobre si preannuncia come un momento di svolta per il turismo termale nazionale. Nel corso della giornata saranno presentati iniziative istituzionali e progetti innovativi orientati a costruire un futuro sostenibile per il comparto, nel segno della collaborazione tra pubblico e privato.

Fiuggi, con le sue acque storiche e il suo patrimonio paesaggistico e culturale, e Suio si preparano così a tornare al centro della scena come motore di sviluppo e benessere per il Lazio Sud e per l’Italia intera.