Fiuggi, congresso SIULP: confermato Franco Cacciatore segretario provinciale (FOTO)

Si è tenuto ieri a Fiuggi presso l’hotel San Giorgio il IX Congresso provinciale SIULP di Frosinone alla presenza dei massimi vertici della Polizia di Stato con la presenza del Questore Dott. Domenico CONDELLO, del Segretario nazionale

Vincenzo ANNUNZIATA, del Segretario generale Siulp LAZIO Dott. Nicola CONTE è del Segretario della CISL di Frosinone Enrico CAPUANO. al termine della relazione del Segretario Generale di Frosinone Franco CACCIATORE, che ha toccato i punti fondamentali dei problemi della categoria in primis la grave carenza di personale ed il mancato turnover, con ripercussioni sul sistema sicurezza per un maggior controllo del territorio. Al termine del congresso è stato confermato per acclamazione segretario provinciale Franco Cacciatore con l’elezione del nuovo esecutivo che dovrà per i prossimi cinque anni tutelare i diritti dei colleghi e la sicurezza dei cittadini in provincia.

Alcuni momenti del congresso.

Comunicato stampa