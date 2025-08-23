Fiuggi, ciclista investito in via dei Cavalieri Templari

FIUGGI – Momenti di paura questa mattina intorno alle 11 in località Porfina, dove un ciclista è stato investito da un’auto in via dei Cavalieri Templari, nel cuore della città termale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine ed e’ stata allertata l’eliambulanza per prestare assistenza alla vittima e gestire la viabilità. Le circostanze dell’incidente sono al vaglio degli agenti per accertare eventuali responsabilità. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni del ciclista. Foto archivio

Correlati