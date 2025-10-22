Fiuggi celebra lo sport: al via la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive CONI Lazio per la Provincia di Frosinone

Lo sport della Provincia di Frosinone sarà protagonista di una giornata di grande valore e riconoscimento: mercoledì 5 novembre, dalle ore 16.30 alle 19.00, presso la Sala Bomboniera del Teatro Comunale di Fiuggi (Piazza Trento e Trieste, 16), si terrà la Cerimonia di Consegna delle Benemerenze Sportive CONI Lazio, dedicata a dirigenti, tecnici e atleti che si sono distinti per impegno, dedizione e risultati nel panorama sportivo locale.

L’evento è promosso dal CONI Lazio, con il supporto organizzativo del Delegato provinciale Avv. Emanuele De Vita, ed è pensato come un momento di celebrazione collettiva dello sport e dei suoi valori.

Un sentito ringraziamento va al Sindaco di Fiuggi, Avv. Alioska Baccarini, per la disponibilità e l’ospitalità offerta dal Comune, che ha messo a disposizione la prestigiosa Sala Bomboniera per accogliere la cerimonia.

«È un onore poter condividere con tutti i protagonisti dello sport locale questo momento significativo – ha dichiarato il Presidente del CONI Lazio, Alessandro Cochi –. Le Benemerenze rappresentano un riconoscimento non solo per i risultati ottenuti, ma soprattutto per la passione, la perseveranza e il contributo che ciascun premiato offre ogni giorno al mondo dello sport.»

«Questa cerimonia è un’occasione per valorizzare l’impegno di chi lavora quotidianamente per far crescere lo sport nella nostra provincia – ha aggiunto il Delegato CONI di Frosinone, Avv. Emanuele De Vita –. È un momento di comunità, dove riconoscere pubblicamente il merito diventa un incentivo per tutti, in particolare per le nuove generazioni.»

INFO EVENTO

📅 Mercoledì 5 novembre 2025

🕓 Ore 16.30 – 19.00

📍 Sala Bomboniera – Teatro Comunale di Fiuggi

Piazza Trento e Trieste, 16 – Fiuggi (FR)

La cittadinanza, le istituzioni, i rappresentanti del mondo sportivo e i media locali sono invitati a partecipare per celebrare insieme i protagonisti dello sport frusinate.