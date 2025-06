FIUGGI: CARABINIERI DENUNCIANO UNA PERSONA PER TRUFFA NEI CONFRONTI DI PERSONE ANZIANE E SPACCIO DI STUPEFACENTI

Ottimo risultato ottenuto dai Carabinieri della Stazione di Fiuggi nel contrasto alle truffe nei confronti degli anziani. Lo scorso fine settimana giungevano varie segnalazioni di tentativi di truffe nei confronti di persone anziane residenti in Torre Cajetani e successivamente anche alcune denunce presentate alla Stazione Carabinieri della città termale di Fiuggi. I militari immediatamente mettevano in atto un dispositivo di controllo al fine di individuarne i responsabili, riuscendo così a rintracciare un soggetto alla guida di un’autovettura che, alla vista dei militari, tentava di darsi alla fuga, venendo però prontamente raggiunto e fermato. Il soggetto, un 41enne della provincia di Napoli già gravato con precedenti specifici per il medesimo reato, veniva trovato in possesso di oggetti riconducibili a truffe, oltre a 1,1 grammi di sostanza stupefacente del tipo “crack” suddivisa in 5 dosi e una pipetta per il consumo dello stupefacente.

Veniva quindi deferito all’A.G. in stato di libertà per truffa aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; contestualmente veniva inoltrata proposta di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nei comuni di Fiuggi (Fr) e Torre Cajetani (Fr) per tre anni.

È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.