Fiuggi, Battisti: “Teatro e palacongressi con fondi Regione Lazio, ora pari condizioni accesso a tutti gli operatori”

“Prendo atto con piacere che finalmente, dopo anni di chiusura, il teatro comunale torna a disposizione dei cittadini. In questi anni difficili, con la Regione Lazio, abbiamo sostenuto l’attività teatrale e culturale nel centro storico ed a Fiuggi con iniziative importanti e spero che questa novità possa rafforzare e consolidare quanto di buono è stato garantito grazie ad associazioni ed artisti. Bisognerà trovare nuova linfa dalla riapertura di un gioiello al quale spero possa presto affiancarsi la biblioteca comunale per la quale, sempre con la Regione Lazio, abbiamo garantito fondi importanti già da diversi mesi”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliere regionale del Lazio.

“Una buona notizia – prosegue – anche la fine dei lavori per il Palacongressi, realizzato con fondi regionali ai quali si è aggiunta l’autorizzazione a recuperare il ribasso d’asta. Oggi gestione e commercializzazione della struttura sono ancora di più urgenze senza le quali la struttura non può assolvere pienamente alla propria funzione. Sia per il teatro che per il palacongressi sarà importante prestare particolare attenzione a non creare situazioni di monopolio ed a garantire pari condizioni di accesso a tutti gli operatori turistici ed economici della città e non solo”.

COMUNICATO STAMPA