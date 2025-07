FIUGGI, BATTISTI – ORFINI: “LIBERAZIONE MAURIZIO COCCO BELLISSIMA NOTIZIA”

“Accogliamo con grande soddisfazione la notizia della scarcerazione dell’ingegner Maurizio Cocco, cittadino di Fiuggi detenuto in Costa d’Avorio per tre lunghi anni. Ringraziamo le tante persone che, insieme alla famiglia, si sono impegnate per raggiungere questo risultato, frutto di una straordinaria catena di solidarietà. L’auspicio ora è che Maurizio possa al più presto riabbracciare amici e familiari, lasciandosi definitivamente alle spalle questo periodo così difficile”.Così in una nota la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti e il deputato Matteo Orfini.

