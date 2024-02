Fiuggi, Battisti: “Iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile”

SI COLLEGHERÀ CON LAGO DI CANTERNO E SULLA CICLABILE ACUTO – PALIANO

“Avere un’idea di città significa anche saper rischiare. La pista ciclabile di Fiuggi che attraverserà il centro urbano e si ricollegherà con le due già esistenti del Lago di Canterno e della Acuto – Paliano, è stata pensata e voluta per attirare un segmento di turismo che sta facendo registrare numeri importanti. Fra qualche anno avremo modo di capire se la scommessa aveva senso o no. In una città in cui purtroppo tutto resta fermo, ciò che si muove è determinato da chi non ha paura di lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Il cantiere è avviato e non vedo l’ora di vederlo terminato per fare una pedalata insieme tutti quelli che hanno creduto in questo progetto. Grazie ad Astral per la pazienza e per i lavori già realizzati a partire dal rifacimento del manto stradale. Ora è necessario promuovere con forza questo nuovo asset turistico mettendolo a sistema con le enormi potenzialità del nostro territorio”.

Così sui social la consigliera regionale Pd del Lazio, Sara Battisti, in merito all’inizio dei lavori per la realizzazione di una pista ciclabile a Fiuggi.

COMUNICATO STAMPA