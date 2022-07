Fiuggi, Battisti: “In fase ultimazione lavori asfaltatura grazie a Astral”

“Sono in fase di ultimazione i lavori effettuati da Astral, società partecipata della Regione Lazio, per il completamento dell’asfaltatura del tratto stradale che parte dal centro termale di Fiuggi ed arriva alla rotatoria nei pressi del centro sportivo Capo i Prati: dal dicembre 2021 ad oggi è stato ripristinato l’ingresso principale della città. Si tratta di un intervento propedeutico all’avvio dei lavori di realizzazione della pista ciclabile urbana, già affidati e consegnati, che partiranno a settembre grazie ad un finanziamento della Regione Lazio”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

“Il ripristino e la messa in sicurezza di una delle strade principali di Fiuggi, in tempo utile per accogliere il flusso turistico previsto ad agosto, rappresenta senza dubbio un’ottima notizia per la quale desidero ringraziare Astral che si è fatta carico di un lavoro aggiuntivo e non previsto.

Mi preme sottolineare che questo intervento si sarebbe potuto realizzare in primavera se l’Amministrazione non avesse impiegato diverso tempo a modificare il progetto iniziale della pista, ritardando di fatto l’avvio dei lavori. Dispiace inoltre sottolineare, l’inerzia del Comune di Fiuggi che, nonostante un cospicuo finanziamento assegnato dal Ministero dell’Interno in base ai parametri del bilancio comunale per oltre cinque milioni di euro, non ha minimamente pensato di coordinare i propri interventi con quelli finalizzati alla realizzazione di una infrastruttura turistica come il tratto urbano della pista ciclabile, strategicamente importante per lo sviluppo della vocazione turistica di Fiuggi”.

COMUNICATO STAMPA