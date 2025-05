Fiuggi, Battisti: “Edilizia Sanitaria merito del Pd e del centro sinistra al governo”

“È stato il Dott. Arturo Cavaliere, nelle sue dichiarazioni pubbliche appena insediato, che con grande onestà intellettuale ha descritto con positività lo stato di avanzamento dei progetti relativi alla sanità territoriale della nostra provincia. Uno degli esempi maggiori è proprio la Palazzina Medica di Fiuggi: un percorso avviato con impegno nella scorsa legislatura e che abbiamo portato avanti insieme all’allora Direzione Generale guidata dalla Dott.ssa Pierpaola D’Alessandro e alla Giunta Zingaretti, che ha inserito il progetto della Casa di Comunità di Fiuggi nella programmazione PNRR – Missione Salute”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico, Sara Battisti.

“Nel merito – aggiunge Battisti – proprio durante la fase di commissariamento del Comune di Fiuggi, mi sono personalmente impegnata con l’ASL affinché alcuni servizi sociosanitari potessero essere trasferiti dai locali inadeguati situati sotto l’Istituto Alberghiero alla Palazzina Medica, struttura decisamente più idonea per ospitare servizi pubblici, grazie allora al lavoro del Dott. D’Ambrosio. Infatti, dal 2018 sono attivi diversi ambulatori: otorinolaringoiatria, cardiologia, diabetologia, ginecologia e lo SMREE. Grazie a questo primo insediamento nella struttura si è potuto inserire nei progetti del PNRR la realizzazione di una Casa di Comunità Hub, presidio importante per un territorio che ha una forte vocazione sanitaria e turistica. È positivo, infatti, che oggi, grazie alla continuità amministrativa e al lavoro già tracciato, si possa parlare concretamente dell’attivazione di una struttura strategica per la salute e l’assistenza di prossimità. La Palazzina Medica potrà offrire, una volta pienamente operativa, servizi essenziali h24, integrando medicina generale, diagnostica, assistenza infermieristica e presa in carico della persona. Un passo importante che riconosce la centralità di Fiuggi anche nel sistema sanitario provinciale”.

“Infine – conclude – continueremo a vigilare affinché vengano mantenuti gli impegni assunti anche in relazione alle altre Case di Comunità previste in provincia di Frosinone. Come noto, cinque di queste strutture sono state stralciate dai fondi PNRR, ma il Presidente Rocca ha annunciato che saranno realizzate con risorse regionali. La sanità territoriale è un diritto, non una bandiera da sventolare a seconda delle stagioni politiche e ricordo a chi lo fa che i fondi del PNRR sono un risultato delle forze politiche che in Europa hanno sostenuto questa misura. Tra queste non ricordo Fratelli d’Italia”.