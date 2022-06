Fiuggi, Battisti e Pittiglio: al via interventi rifacimento piano viabile

“Gli interventi di rifacimento del piano viabile annunciati dal Presidente della Provincia, Antonio Pompeo, che interessano la città di Fiuggi rappresentano un’ottima notizia.

Si procederà alla rimozione della pavimentazione esistente sulla S.P. 22 Braccio di Fiuggi, dal km. 0+500 al km. 3+584, all’altezza del portale d’ingresso dell’antica Fonte termale di Bonifacio VIII e il centro storico del comune. Interventi prioritari per Fiuggi che più volte, dopo le segnalazioni dei cittadini, abbiamo richiesto all’Ente preposto che ringraziamo per queste opere. Maggior decoro, più sicurezza per gli automobilisti, collegamenti più rapidi grazie ad un investimento di oltre 160 mila euro. Una risposta attesa e molto importante”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd e Enrico Pittiglio, vicepresidente provinciale.

