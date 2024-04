Fiuggi: bagno di folla per l’incontro con Forza Italia. Gianluca Quadrini: “la presenza numerosa dei nostri sostenitori è frutto di un grande lavoro fatto sul e per il territorio.”

Si è svolto a Fiuggi, mercoledi, in una sala gremita di gente, l’incontro con i sostenitori di Forza Italia per discutere dei prossimi obiettivi e attività del partito in vista delle elezioni europee con i candidati, On. Salvatore De Meo e Rossella Chiusaroli. È stato anche un momento per rimarcare la crescita del partito che sul territorio si sta radicando in maniera forte, grazie al lavoro del coordinatore regionale, Sen Claudio Fazzone, della coordinatrice provinciale, Rossella Chiusaroli. Presente anche il Presidente del gruppo provinciale di Forza Italia, Gianluca Quadrini che entusiasta dei grandi risultati del movimento azzurro commenta in una nota – “Grazie all’opera messa in atto da Antonio Tajani, Forza Italia è riuscita a diventare il partito di chi si riconosce nei toni moderati e non nell’estremismo politico di destra o di sinistra. Sul nostro territorio abbiamo portato avanti un lavoro stupendo che oggi celebriamo con le tantissime adesioni e con la presenza, questa sera, di tutti i nostri sostenitori. Un ringraziamento anche a Giuseppe Incocciati, esponente politico del nostro territorio, responsabile di Forza Italia di Fiuggi, nominato consigliere in materia di politiche giovanili e sport del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Antonio Tajani. Un ringraziamento l’attivista Peppe Lembo, al Preside Ennio Cialone e al dott. Luigi Pesone, persone valide che ho traghettato da Alternativa Popolate nel partito perché ritengo siano in linea con il nostro modus operandi e con i nostri valori.

COMUNICATO STAMPA