Fiuggi, arrestato 33enne per espio di pena

Dopo qualche giorno di ricerche, i Carabinieri di Alatri (FR) hanno rintracciato ed arrestato un 33enne di origini cilene residente a Trivigliano (FR), per reati commessi nei Comuni di Anagni e Fiuggi tra il 2018 ed il 2021. L’uomo dovrà espiare una pena di mesi 11 e giorni 12 di reclusione e pagare una sanzione pecuniaria di € 4.000 per reati inerenti agli stupefacenti, nonché per la violazione della misura di prevenzione del rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio. L’uomo, infatti, incurante delle prescrizioni impostegli, si recava in più occasioni in Fiuggi, dove veniva sorpreso anche in attività di spaccio.Condotto in caserma, al termine delle formalità di rito, così come disposto dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura di Frosinone, il 33enne è stato associato presso la casa circondariale di Frosinone, per l’espiazione della condanna.

Correlati