Fiuggi, Alberto Festa candidato sindaco con “Scelgo Fiuggi”

“Sono ovviamente molto soddisfatto ed onorato – spiega Alberto Festa, candidato sindaco – di poter guidare una lista ricca di competenze alle prossime elezioni comunali, un appuntamento decisivo per il futuro di Fiuggi. Questo è un punto di partenza, un percorso che tiene conto di tante sensibilità che andremo a rappresentare. Non mi riferisco solo ai candidati consiglieri, che ringrazio, ma anche a pezzi interi di questa città e del sistema socio economico che chiedono con forza una prospettiva alternativa a quella di questa amministrazione chiusa in se stessa e che ha, di fatto, azzerato la partecipazione. Ci rivolgiamo anche a quanti non hanno espresso il loro voto nelle ultime tornate, evidentemente non affezionati al modo di governare la comunità che vogliamo rappresentare.

Abbiamo definito un programma che descrive ciò che vogliamo realizzare, dalla parte delle persone, perché Fiuggi merita maggiore attenzione”.

Soddisfatta anche la consigliera regionale e vicesegretaria Pd Lazio, Sara Battisti: “Abbiamo sin da subito – spiega – lavorato alla costruzione di una lista civica plurale, che raccogliesse le esperienze della città, ma anche la disponibilità di personalità esterne con specifiche competenze per presentare un’ alternativa all’amministrazione Baccarini. Non si può non tenere conto di quanto l’amministrazione uscente non ha realizzato in questi anni, in particolare il non aver espresso una visione strategica per una città importante come Fiuggi.

E poi anche per ciò che concerne l’amministrazione del quotidiano, completamente assente, specie in riferimento alle fasce più deboli della popolazione. I cittadini hanno visto realizzate solo alcune opere, possibili grazie ad interventi del governo nazionale e di quello regionale, mentre diverse sono state le bugie raccontante rispetto al futuro di Fiuggi, dell’azienda e dell’incapacità di completare infrastrutture necessarie per lo sviluppo complessivo della nostra città. Alberto Festa è il candidato giusto per riprendere un percorso di rilancio per immaginare una Fiuggi del futuro rinnovata, al passo con i tempi e finalmente capace di esercitare il ruolo guida di questo territorio in particolare sul turismo e sulla crescita economica ed occupazionale”.

1. Carla Augusti

Nata a Torre Cajetani il 12/06/1965

2. Alessandro Battisti nato ad Alatri il 18 ottobre del 1977

3. Valentina Coladarci nata ad Alatri 27 giugno del 1974

4. Paola Fabrizio nata a Frosinone il 05/12/1960

5. Paolo Fantini nato ad Anagni il 08 dicembre 1980

6. Frioni Nico nato ad Alatri il 14.11.1993

7. Andrea Giorgilli nato a Roma il 12/11/1971

8. Luca Maggio nato a Roma il 10 giugno 1968

9. Andrea Magnelli nato ad Alatri il 15 aprile 1979

10. Giuseppe Pantano nato ad Alatri il 01/10/1980

11. Daniele Retrosi nato ad Alatri il 06.06.1980

12. Loredana Severa nata a Fiuggi il 27/01/1977

COMUNICATO STAMPA