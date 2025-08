Fiuggi – Alatri, controlli dei carabinieri: 1 patente ritirata ed un giovane segnalato per stupefacenti

Un servizio a largo raggio è stato effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Alatri per controllare la movida e i luoghi maggiormente frequentati da giovani e giovanissimi, allo scopo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e prevenire quelle condotte degli utenti della strada che, spesso, violando le norme del codice della strada, sono causa di incidenti stradali con conseguenze anche gravi.

Controlli con perquisizioni per ricerca di armi e stupefacenti sono stati eseguiti dai militari nei comuni di Fiuggi ed Alatri. Le “attenzioni” dell’Arma sono state indirizzate verso due comuni che, seppur con dinamiche differenti, sono luoghi di ritrovo di turisti nel periodo estivo con notevole afflusso di persone.

Nel corso dei servizi a Fiuggi, i Carabinieri della locale Stazione, durante i controlli hanno sorpreso un giovane del luogo con una dose di cocaina e 2 gr. di hashish, sottoposti a sequestro. Le verifiche estese anche all’abitazione hanno consentito di rinvenire e sequestrare materiale per il confezionamento dello stupefacente per cui il giovane è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Ad Alatri durante i controlli in materia di sicurezza stradale, tematica particolarmente attenzionata dall’Arma, sono state elevate 6 sanzioni ad autisti indisciplinati ed è stata ritirata una patente di guida. In particolare un 50enne del luogo, controllato alla guida della propria autovettura FIAT in evidente stato di ebrezza alcolica, veniva sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico. Atteso che si rifiutava di sottoporsi all’esame attraverso apparecchio etilometro, gli veniva ritirata la patente di guida ed il veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo.

I servizi dell’Arma continueranno regolarmente nelle prossime settimane, anche nei restanti comuni della Compagnia di Alatri, sempre con un focus particolare verso le piccole realtà urbane, per garantire maggiore sicurezza nonché tangibile e concreta vicinanza ai cittadini.

foto archivio