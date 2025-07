Fiuggi, al WaterWall Music Festival 2025 da sabato 12 luglio. La raccolta firme per la proposta di legge regionale “LA SALUTE MENTALE È LA PRIORITÀ”

A Fiuggi, al ritmo della musica rock, prende il via la raccolta firme a sostegno della proposta di legge regionale d’iniziativa popolare “LA SALUTE MENTALE È LA PRIORITÀ”, presentata dalla Consigliera Regionale Sara Battisti.

L’appuntamento è per sabato 12 luglio, a partire dalle ore 17:30, presso il suggestivo Parco IA IA OH in via Prenestina 129. L’occasione sarà il WaterWall Music Festival 2025, evento musicale totalmente gratuito, giunto alla sua seconda edizione.

La proposta di legge mira a istituire anche nel Lazio un servizio di assistenza psicologica primaria, promuovendo un impegno chiaro e urgente per rendere la salute mentale un diritto accessibile a tutti. L’obiettivo è costruire un’azione dal basso che coinvolga scuole, strutture sanitarie, comunità e territori, con un messaggio forte: nessuno dev’essere lasciato solo.

Durante il festival sarà possibile firmare per sostenere la proposta, immersi in una giornata all’insegna della musica dal vivo, del buon cibo e del divertimento. Sul palco si esibiranno: THINK FLOYD (Pink Floyd Tribute), HIGH VOLTAGE (AC/DC Tribute), FISH EYES.

Il WaterWall Music Festival aderisce inoltre alla campagna di EMERGENCY “R1PUD1A LA GUERRA”, e offrirà numerose attività collaterali come il FootGolf e il Torneo di calcetto, previsti per venerdì e sabato. A mezzanotte: pasta gratis per tutti!

L’evento è organizzato dalla neonata associazione culturale APS WaterWall Music, fondata da un gruppo di amici e volontari con la passione per la musica e il desiderio di creare momenti di condivisione, energia e comunità in spazi aperti e accessibili a tutti.

Tornando alla raccolta firme per la pl sullo Psicologo di base, sarà possibile firmare anche Domenica 13 luglio nei pressi di Piazza Frascara e Venerdì 18 luglio a Piazza Spada, dalle 17:30 alle 19:30.