Fiuggi, 37enne arrestato dalla Polizia di Stato: trovata droga e materiale per il confezionamento in casa

Personale della Polizia di Stato, nella mattinata di giovedì 16 ottobre, nell’ambito dell’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio un uomo di 37 anni residente a Fiuggi.

Nello specifico, personale della Squadra Mobile della Questura di Frosinone unitamente al personale del Commissariato di P.S. Fiuggi, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nell’appartamento dove l’uomo è domiciliato sostanze stupefacenti del tipo “Hashish” e “Cocaina”, dei soldi contanti, del materiale utile per il confezionamento, un bilancino e sostanza da taglio.

L’uomo che annovera numerosi precedenti penali anche specifici, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Frosinone in attesa dell’Udienza di Convalida.