FIUGGI, 33ENNE ARRESTATO PER “MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA”

Nei giorni scorsi, i militari della Stazione di Fiuggi hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un 33enne della provincia di Latina, domiciliato in Fiuggi. L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Frosinone, dove dovrà espiare una pena di anni 2 per il reato di “Maltrattamenti in famiglia” commesso in provinciale di Latina dal 2018 al 2022.

FOTO ARCHIVIO