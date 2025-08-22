Fiuggi, 20enne in carcere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nonostante si trovasse agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Fiuggi per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, reato commesso a Roma nell’aprile di quest’anno, aveva continuato la sua attività di spaccio, motivo per cui lo scorso 10 agosto veniva tratto in arresto dai militari della Stazione di Fiuggi e sottoposto nuovamente alla medesima misura su disposizione dell’A.G.. nA seguito di tali fatti, gli stessi militari nella mattinata di ieri, così come disposto dalla Sezione Feriale Penale della Corte di Appello di Roma, hanno dato esecuzione ad un ordine di Carcerazione a carico del 20enne, con revoca del beneficio degli arresti domiciliari. Il ragazzo, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la casa circondariale di Frosinone, a disposizione dell’A.G..

FOTO ARCHIVIO

