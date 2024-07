Fisioterapista di 40 anni uccisa a colpi di fucile in strada: l’ex compagno scappa, poi si costituisce in caserma

Uccisa a colpi di fucile in strada. Choc in zona Portuense, a Roma, dove una fisioterapista di 40 anni è stata colpita dall’ex compagno, che si è poi allontanato a bordo di un’auto di piccola cilindrata, prima di andarsi a costituire in caserma.L’agguato è avvenuto poco prima delle 14, in via degli Orseolo 36. L’arma utilizzata è un fucile a canne mozze.Dopo vari tentativi di rianimarla da parte del 118 la donna è morta. La vittima era una fisioterapista e aveva 40 anni. Sul posto i Carabinieri.

L’ex compagno: l’ho uccisa io

Si è costituito in una caserma dei carabinieri l’uomo che questo pomeriggio ha sparato un colpo di fucile a canne mozze uccidendo una fisioterapista in via degli Orseolo a Roma. Si tratterebbe di un ex compagno della vittima. Sull’omicidio la procura di Roma ha aperto un fascicolo, coordinato dai pm del pool antiviolenza.La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario. Le indagini sono affidate al pool anti violenza coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Verrà disposta l’autopsia. Fonte leggo.it – foto archivio

