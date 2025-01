Fisco, boom di italiani in fuga dalla tasse: 10 miliardi di euro sfuggono all’erario

I primi quattro paradisi fiscali al mondo si trovano nella Ue e sottraggono al fisco italiano almeno 10 miliardi di euro. Lo rileva la Cgia, basandosi su uno studio del World Inequality Lab secondo il quale questi paradisi fiscali albergano nel Principato di Monaco, nel Granducato del Lussemburgo, nel Liechtenstein e nelle Channel Islands. Solo al quinto posto ci sono le Bermuda.Circa 8mila tra grandi imprenditori, sportivi e celebrità dello spettacolo italiani hanno trasferito la residenza nel Principato di Monaco per via delle tasse zero sul reddito e sugli immobili. In Lussemburgo ci sono 6 banche, una cinquantina di fondi d’investimento, vari istituti assicurativi e molte multinazionali italiane e straniere che operano nel nostro territorio. Così ogni anno «sfuggono» all’erario italiano circa 10 miliardi di euro e si impoverisce il paese. Le multinazionali usufruiscono delle nostre infrastrutture materiali (porti, aeroporti, strade, ferrovie), ricorrono a quelle sociali (giustizia, sanità, scuola, università), sfruttano quelle immateriali (reti informatiche), senza però contribuire con le tasse.Non solo. Spesso per insediarsi in Italia le holding usufruiscono di agevolazioni/incentivi pubblici e quando sono in difficoltà e devono affrontare situazioni di riorganizzazione aziendale ricorrono a piene mani alle indennità erogate dall’Inps che, molto spesso, solo in minima parte sono state compensate dai contributi versati da questi giganti industriali. Se tutti pagassero ciò che devono, lo Stato incasserebbe di più e la maggior parte dei cittadini pagherebbe meno.Secondo l’Area Studi di Mediobanca – segnala la Cgia – nel 2022 le società controllate dalle prime 25 multinazionali del web presenti in Italia hanno fatturato 9,3 miliardi, ma hanno pagato all’erario solo 206 milioni di euro di imposte. Purtroppo, non ci sono altre statistiche in grado di dimensionare il gettito fiscale versato dall’intero universo delle multinazionali presenti nel nostro Paese. Secondo l’Istat sono 18.434 le multinazionali estere presenti in Italia attraverso delle società controllate.(Leggo) – Foto archivio