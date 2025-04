FIRMATO IL DECRETO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SP 43 “ACCESSO A TORRE CAJETANI” PER UN IMPORTO DI 185MILA EURO

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha firmato il decreto per i lavori di sistemazione del piano viabile lungo la Strada Provinciale n. 43 “Accesso a Torre Cajetani”, dal km 0+040 al km 2+400, su tratti vari.

L’intervento, che rientra pienamente nell’ambito dell’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’, fortemente voluta dal Presidente Di Stefano, prevede un investimento complessivo di 185 mila euro.

“Abbiamo il dovere di garantire la sicurezza e la piena fruibilità della rete viaria provinciale – ha dichiarato il Presidente Luca Di Stefano – e con questo progetto continuiamo a mantenere fede agli impegni presi con i cittadini, anche nei territori collinari e a vocazione turistica come Torre Cajetani. È un’opera che risponde a esigenze concrete, basata su una pianificazione solida e su risorse certe”.

La Strada Provinciale n. 43 ha un’estensione di circa 3 km e collega la Strada Regionale 155 “di Fiuggi” con il centro abitato di Torre Cajetani.

“Il tratto oggetto di intervento – ha aggiunto il Presidente – è da tempo interessato da segni di degrado, avvallamenti e dissesti causati da usura e agenti atmosferici. Grazie a questo progetto metteremo in sicurezza l’intera sede stradale, migliorando condizioni di aderenza e regolarità del piano viabile e, di conseguenza, la sicurezza per tutti gli utenti della strada”.

Le opere previste consistono nella risagomatura del piano viabile mediante strato bituminoso di collegamento (binder) e successiva realizzazione del tappetino di usura. È inoltre previsto il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale con vernice rifrangente.

Il quadro economico del progetto prevede una base d’asta per i lavori di 130 mila 730,14, a cui si aggiungono i costi della manodopera, gli oneri per la sicurezza e tutte le somme a disposizione, tra cui IVA, imprevisti e incentivo tecnico, per un totale di 185 mila euro.

L’Amministrazione Di Stefano conferma così l’attenzione costante alla sicurezza stradale, proseguendo nella realizzazione di interventi concreti e mirati, che rispondono alle necessità reali dei territori.

Il Presidente ha inoltre voluto ringraziare gli uffici tecnici del Settore Viabilità e il dirigente ingegner Tommaso Michele Secondini “per l’impegno puntuale e professionale con cui continuano ogni giorno a supportare l’azione amministrativa nel campo delle infrastrutture”.

Con l’approvazione di questo atto si potrà procedere alla progettazione esecutiva e ai successivi passaggi per l’inizio dei lavori, che saranno avviati nel più breve tempo possibile.