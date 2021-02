Firmata la convenzione tra provincia e comuni, Il presidente Pompeo: lavoriamo costantemente per essere al fianco dei territori

“La Provincia di Frosinone c’è ed è costantemente al fianco dei territori. Con la firma della convenzione, il nostro Ente fornisce un supporto importante e concreto ai Comuni di Filettino e Guarcino che nelle scorse settimane hanno dovuto affrontare gravi difficoltà legate all’emergenza neve. Un aiuto concreto soprattutto in vista della riapertura delle stazioni sciistiche, che deve avvenire in totale sicurezza e secondo tutte le prescrizioni anti-Covid”.Così il presidente della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, ha commentato la firma della convenzione di questa mattina tra la Provincia di Frosinone e i Comuni di Filettino e Guarcino, in base alla quale i due centri potranno utilizzare, per tutta la stagione invernale, i mezzi spazzaneve dell’Amministrazione provinciale per ripulire strade e piazzali dalla neve e, soprattutto, in vista della riapertura in sicurezza delle stazioni sciistiche, luoghi di attrazione e di turismo che devono essere adeguatamente valorizzati.Per la firma erano presenti il sindaco di Filettino, Gianni Taurisano; quello di Guarcino, Urbano Restante, il consigliere delegato alla Viabilità, Germano Caperna e il dirigente del settore Viabilità della Provincia.I due amministratori comunali hanno sottolineato le gravi difficoltà che hanno incontrato nella gestione dell’emergenza neve, soprattutto a causa del frazionamento di competenze che, di fatto, impedisce di mettere in campo un’azione rapida ed efficace.Da parte sua la Provincia, anche attraverso le parole del consigliere Caperna, ha ribadito come “pur non avendo competenze specifiche, il nostro Ente è sempre e costantemente al fianco degli amministratori”, mentre il presidente Pompeo ha ribadito il ruolo fondamentale svolto dalla Provincia come ‘Casa dei Comuni’. I sindaci Taurisano e Restante hanno ringraziato il presidente Pompeo e l’Amministrazione provinciale per il sostegno concreto e la vicinanza in un momento reso ancora più difficile dalla pandemia, con i bilanci comunali costantemente in contrazione e la necessità impellente di essere supportati per le emergenze quotidiane.

comunicato stampa