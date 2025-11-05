FIRMACOPIE E PRESENTAZIONE DI CLAIRE DEE AL PALAZZO DELLA CULTURA PER LA RASSEGNA “UN PARCO DI LIBRI”

Il Comune di Cassino e il Palazzo della Cultura sono lieti di annunciare un importante appuntamento letterario nell’ambito della 6ª edizione della rassegna “Un Parco di Libri”.

Giovedì 6 Novembre alle ore 18:00, la Sala Pellecchia del Palazzo della Cultura (Corso della Repubblica, 271) ospiterà l’autrice Claire Dee per una sessione di Firmacopie e Presentazione dei suoi successi editoriali Beyond The Surface (Il Fascino del Proibito) e Until The End (La Condanna del Proibito).

I romanzi, nati dalla piattaforma Wattpad, hanno conquistato un vasto pubblico con la loro intensa trama. I libri narrano la storia di Megan Tanner e Jackson Morozov, un amore proibito e complesso che sfida le differenze sociali tra la protagonista, proveniente dall’alta società di Wealthill, e il tormentato Jackson, coinvolto in ambienti della periferia e del crimine. La saga esplora temi di riscatto, segreti di famiglia e l’attrazione irresistibile, dove l’amore si presenta come unica possibilità di salvezza in un percorso difficile.

L’evento sarà arricchito dai Saluti Istituzionali del Sindaco Enzo Salera e dell’Assessore alla Cultura Gabriella Vacca. A moderare l’incontro sarà l’Avvocato Grazia Maria Sacco.

La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare a questo momento di approfondimento letterario e incontro con una delle autrici più apprezzate della scena Romance e Dark Romance.

Dettagli Evento:

Cosa: Firmacopie e Presentazione con l’autrice Claire Dee

giovedì 6 Novembre 2025 Orario: 18:00

18:00 Dove: Palazzo della Cultura, Corso della Repubblica, 271 – Cassino