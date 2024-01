Fiorucci di Pomezia, Schiboni: “Massimo impegno a sostegno dei lavoratori”

«Ho incontrato questa mattina i rappresentanti sindacali della Fai Cisl, Flai Cgil e Uila e di Ugl Agroalimentrare e una rappresentanza di lavoratori dell’azienda “Cesare Fiorucci” di Santa Palomba in presidio sotto la sede della Regione Lazio. Un atto dovuto come istituzione nell’interesse del personale oggetto della procedura di licenziamento avviata dall’azienda. Ho ascoltato con attenzione quanto emerso nel corso dell’incontro. Si tratta di una situazione complessa su cui come Regione effettueremo tutti gli approfondimenti necessari per trovare gli strumenti migliori e più adeguati a sostenere i lavoratori e contrastare l’impoverimento dell’economia di un territorio importante e di un settore chiave per il Lazio come quello dell’agroalimentare».

Lo dichiara l’assessore al Lavoro, all’Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni

«Domani 19 gennaio si svolgerà l’esame congiunto tra la Regione e la società unitamente a Unindustria e alle organizzazioni sindacali. A fronte di quanto emergerà effettueremo le valutazioni del caso. Il nostro impegno è e resta massimo al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie», conclude l’assessore Schiboni.

COMUNICATO STAMPA