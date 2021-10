Fiordaliso, Castagna e il governo provinciale. Quel PD tanto caro a Ruspandini

Editoriale di Augusto D’Ambrogio.

In politica, si sa che la miglior difesa spesso e volentieri è l’ attacco. Sminuire l’ avversario, cercando di metterlo in cattiva luce agli occhi degli elettori. Capita così, che un Senatore della Repubblica posti sul suo profilo Facebook una foto ritraente il candidato sindaco di Sora, Luca Di Stefano, in compagnia dei vertici del PD, con il chiaro intento di sminuire la figura del giovane. Ma la coerenza, soprattutto in chi punta il dito, non dovrebbe venir meno, e allora è giusto ricordare al Senatore Massimo Ruspandini che forse, in fondo, un po il PD trova il suo compiacimento. A Sora, ad esempio, l’attuale capogruppo di Fratelli d’ Italia è proprio un ex tesserata del PD e stesso discorso vale per il sindaco di Patrica, Lucio Fiordaliso, ex dirigente provinciale del Partito Democratico ed oggi punta di diamante dei “Fratelli”, nonché possibile candidato alle prossime elezioni regionali per il partito di Giorgia Meloni. Non passa inosservata nemmeno l’ amicizia “politica”, che lega Ruspandini a De Angelis, ne tantomeno il fatto che in provincia, Fratelli d’Italia governa proprio con il PD nella giunta Pompeo. Insomma ad essere sinceri questo PD al Sen. Massimo Ruspandini piace e non poco.

