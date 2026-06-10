Fiordalisio porta “Le Vie dei Lepini” in Regione Lazio

Il Commissario della XXI Comunità Montana dei Monti Lepini, Ausoni e Valliva annuncia la partecipazione ad un bando della Regione Lazio per la valorizzazione di sentieri, trekking ed escursionismo tra i Comuni del comprensorio.

Si tratta di un’iniziativa che punta a promuovere il patrimonio naturalistico, storico e culturale del territorio attraverso un calendario di giornate dedicate al trekking, all’escursionismo e alla scoperta dei borghi e dei sentieri.

L’obiettivo del progetto è creare una rete di eventi nei diversi Comuni appartenenti alla Comunità Montana mettendo in collegamento esperienze e percorsi che oggi, pur essendo di grande valore, vengono spesso promossi singolarmente. L’intento è quello di costruire un’offerta territoriale unitaria, capace di rafforzare la nostra identità naturalistica e di renderla maggiormente attrattiva sul piano turistico.

«I nostri Comuni lavorano con impegno e realizzano iniziative di qualità, ma troppo spesso lo fanno in maniera isolata», dichiara Lucio Fiordalisio, Commissario della XXI Comunità Montana, «Con “Le Vie dei Lepini” vogliamo fare un passo in più: mettere in rete i sentieri, le eccellenze naturalistiche, i borghi e le tradizioni, creando un unico grande percorso di valorizzazione del territorio.

Le nostre montagne non hanno nulla da invidiare ad altre aree d’Italia che, probabilmente, sono state più efficaci nel promuovere e commercializzare la propria offerta turistica.

Noi abbiamo paesaggi straordinari, una storia ricca, un patrimonio ambientale di grande pregio e produzioni enogastronomiche di qualità. Dobbiamo raccontare tutto questo con una strategia comune e una visione condivisa.

Il progetto nasce proprio per superare la frammentazione e trasformare tante eccellenze locali in un sistema territoriale riconoscibile, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno e di generare opportunità per le imprese, le associazioni e le comunità locali.»

Attraverso “Le Vie dei Lepini”, la XXI Comunità Montana intende promuovere il turismo lento e sostenibile, incentivare la pratica del trekking e dell’escursionismo e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale dell’intero comprensorio, creando una rete che rappresenti un modello di collaborazione tra i Comuni.

L’auspicio è che il sostegno della Regione Lazio consenta di trasformare questa iniziativa in un appuntamento stabile e in un progetto di area vasta, capace di fare dei Monti Lepini, Ausoni e Valliva una destinazione di riferimento per il turismo naturalistico e culturale del Lazio.