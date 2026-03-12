Finta vacanza pubblicizzata sui social: un giovane denunciato per truffa

Al termine dell’attività d’indagine, i militari della Stazione Carabinieri di Aquino (FR) hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino un giovane di 20 anni, originario e residente a Napoli, già censito per analoga tipologia di reato, ritenuto responsabile di truffa. L’indagine traeva origine dalla denuncia-querela presentata lo scorso 21 ottobre da una donna residente ad Aquino, la quale riferiva di essere stata raggirata a seguito della pubblicazione, sulla piattaforma social “TikTok”, di un’offerta relativa a una presunta vacanza al costo complessivo di euro 400,00. Gli accertamenti svolti dai militari consentivano di appurare che, mediante artifici e raggiri, l’indagato induceva la vittima ad effettuare un bonifico su un conto corrente successivamente risultato a lui intestato, per poi rendersi irreperibile. Le risultanze investigative permettevano di identificare il presunto autore del reato, che veniva pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria. I Carabinieri invitano i cittadini a prestare particolare attenzione alle offerte pubblicate sui social network e a verificare sempre l’affidabilità degli annunci prima di effettuare pagamenti online.

foto archivio