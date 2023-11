Fino al 26 novembre è ancora possibile iscriversi ai corsi gratuiti dell’ITS Academy Caboto: “Servizi di Bordo” e “Logistica”

L’ITS Academy Caboto, con sede a Gaeta e Civitavecchia, ha prorogato le iscrizioni per due Corsi di prossima partenza: “Servizi ai passeggeri a bordo delle navi” e “Transport and Logistics Planner”. Ci si potrà iscrivere on line fino alle ore 12 del 26 novembre sul sito www.fondazionecaboto.it