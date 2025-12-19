Finge di essere maresciallo per truffare un’anziana: 46enne scoperto e denunciato dai Carabinieri

Negli ultimi mesi si è registrato un aumento delle truffe ai danni di persone anziane. Il Comando Provinciale di Frosinone ha quindi rafforzato le attività di prevenzione e controllo, invitando i cittadini a segnalare subito qualsiasi comportamento sospetto. In Ausonia (FR), i militari della locale Stazione Carabinieri, al termine di una mirata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un 46enne, residente in provincia di Napoli e già gravato da precedenti di polizia, ritenuto responsabile del reato di truffa. Le indagini hanno avuto origine dalla denuncia presentata il 19 novembre u.s. da una 82enne vedova e pensionata, vittima di un raggiro da parte di un individuo che, spacciandosi per maresciallo dei Carabinieri, le aveva fatto credere al presunto arresto del nipote. Sotto tale pressione emotiva, la donna era stata indotta a consegnare denaro e monili in oro a un complice presentatosi presso la sua abitazione. Mediante la tecnica del “finto carabiniere”, i due malfattori erano riusciti a ottenere 1.000 euro in contanti e gioielli per un valore di circa 2.000 euro. L’attività investigativa ha compreso accertamenti in banca dati, analisi delle videoriprese della zona e individuazione fotografica, elementi che hanno permesso di identificare il soggetto deferito come presunto autore del fatto. Sono in corso ulteriori approfondimenti per risalire al complice.Il Comando Provinciale dei Carabinieri invita a diffidare di telefonate o visite sospette e ricorda che nessun Carabiniere richiede denaro o oggetti di valore. Sono stati inoltre intensificati gli incontri informativi con la popolazione anziana presso centri sociali, parrocchie e associazioni, al fine di prevenire e contrastare queste truffe.

