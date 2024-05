Fine settimana al “Filetto” con la rievocazione storica della Fiera dell’Ascensione a Cisterna di Latina

Nell’area boschiva in via Monti Lepini si terranno tre giornate (l’ultima, lunedì 20 maggio, dedicata esclusivamente alle scuole) all’insegna della tradizione, del folclore, della natura.

Protagonisti per tutte le giornate saranno i Butteri di Cisterna con un susseguirsi di spettacoli, esibizioni, dimostrazioni varie.

Sabato 18 maggio a partire dalle ore 10 alle si terranno la gimkana di monta maremmana, giochi tipici dei butteri, lavoro con il bestiame, giro in barozza con vacche maremmane, dimostrazioni di forgiatura di ferri da cavallo, la dimostrazione casearia, il battesimo della sella. E poi danze popolari e strumenti musicali della tradizione a cura di associazione “Il flauto magico”, le letture ad alta voce a cura del gruppo locale Nati per Leggere e Nati per la Musica, la piccola mostra fotografica e narrazioni dal passato “Te ricordi Cisterna”.

Concluderà la giornata, alle ore 21, il concerto musicale dei Mustang Blues Band.

Domenica 19 maggio dalle ore 10 alle 18 si terranno varie esibizioni dei Butteri di Cisterna tra cui spettacoli equestri, gimkana di monta maremmana, giochi tipici dei butteri, lavoro con il bestiame, giro in barozza con vacche maremmane, battesimo della sella, dimostrazioni di forgiatura ferri da cavallo, dimostrazione casearia. L’associazione “Change for pet” promuoverà l’adozione di cuccioli, mentre le associazioni “Linea Obliqua APS” farà divertire bambini e non solo con i giochi della tradizione, e “Il flauto magico” allieterà con danze e musiche della tradizione. Infine sarà ancora visitabile la mostra fotografica e narrazioni dal passato di “Te ricordi Cisterna”.

I visitatori troveranno, inoltre, stand con piante e fiori, stand di produttori locali e artigianali, stand gastronomici.

Infine, lunedì 20 maggio, dalle ore 9 alle 12 i butteri di Cisterna incontrano gli studenti degli istituti di Cisterna. L’ingresso al parco è libero.

