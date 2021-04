Finanziere trovato morto in casa insieme alla sua compagna

Orrore a Roma dove un maresciallo della Guardia di Finanza è stato trovato morto in casa insieme alla sua compagna. Secondo quanto ha appreso l’ANSA da fonti investigative, la prima ipotesi è quella di omicidio-suicidio: da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo abbia ucciso la compagna per poi togliersi la vita sparandosi alla testa. Sulla vicenda indaga la polizia.La vittima e la sua compagna abitavano in via del Portico Placidiano, all’Isola Sacra, spiega l’agenzia Adnkronos. A trovare i cadaveri è stata una donna, tenente della GdF di Fiumicino, che si è preoccupata per non aver sentito né visto a lavoro il suo sottoposto ed è andata a trovarlo a casa: arrivata sul posto, si è trovata davanti la scena terribile. La tenente ha chiamato subito i sanitari del 118 ma per entrambi non c’era più niente da fare.

fonte Leggo – foto archivio