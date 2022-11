Finanziere di 48 anni trovato morto in casa: sono stati i colleghi a dare l’allarme

Un finanziere di 48 anni è stato trovato morto lunedì sera in casa, e nella sua dimora non è stato trovato alcun biglietto d’addio. La tragedia è avvenuta lunedì sera a Portogruaro. Il corpo del finanziere è trovato nella sua abitazione l’altra sera. Sono stati i colleghi a dare l’allarme: non vedendolo arrivare in servizio erano andati a cercarlo. Immediata la richiesta di soccorso arrivata ai sanitari che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita al militare.

L’uomo si era sempre distinto nel lavoro con la Guardia di finanza, una missione che gli piaceva fin da ragazzo. Aveva svolto con senso di abnegazione il suo compito, riuscendo a distinguersi grazie alla sua professionalità e umanità. Sgomento, dolore e incredulità tra i colleghi con cui ha lavorato a lungo.

Tra le ipotesi più accredidate il gesto volontario. Escluso il coinvolgimento di terzi.

Sarà la Procura di Pordenone ora a procedere. Se n’è andato senza lasciare alcun biglietto di addio. (Leggo)