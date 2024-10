Finanziaria, Pittiglio (ALI): “Manovra penalizza gli enti locali e grava sui cittadini”

“La nuova Legge di bilancio infligge un durissimo colpo agli enti locali, scaricando i costi della manovra sui cittadini e riducendo le risorse per i servizi essenziali: il governo Meloni prosegue la sua opera di distruzione dei territori. Le persone pagheranno il prezzo più salato”.

Così in una nota Enrico Pittiglio, sindaco di San Donato Valcomino, vicepresidente della Provincia di Frosinone e membro nazionale di Ali (Autonomie Locali Italiane).

“La manovra – prosegue – prevede tagli complessivi per oltre 4 miliardi di euro nei prossimi anni, di cui 600 milioni solo nel 2025. Comuni, Province e Città Metropolitane subiranno riduzioni di 150 milioni l’anno prossimo, con un incremento che porterà il taglio a 500 milioni nel 2029. Per i Comuni si tratta di un sacrificio pesante: 1,4 miliardi di tagli che si sommano alle riduzioni già imposte negli anni precedenti. Le disparità territoriali esistenti rischiano di accentuarsi, colpendo le comunità più fragili, penalizzando i cittadini e minacciando la qualità dei servizi pubblici. Non resteremo in silenzio; continueremo a difendere le nostre comunità e il futuro dei territori”.

COMUNICATO STAMPA