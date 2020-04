Finanziamenti per adeguamento sismico degli edifici scolastici provinciali Arriva l’ok anche per ‘Gioberti’ di Sora e ‘Angeloni’ di Frosinone: quasi 7 milioni di euro

La Provincia di Frosinone incassa il via libera per altri due finanziamenti richiesti al Miur, relativi all’annualità 2019, destinati a interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici superiori, di competenza dell’Amministrazione provinciale.Dopo i contributi ottenuti per l’anno 2018 per un ammontare di oltre 24 milioni di euro da utilizzare per la riqualificazione e la messa in sicurezza di 8 scuole della provincia, la Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità ha comunicato, in questi giorni, la concessione dei due finanziamenti richiesti per l’anno 2019: quello per l’I.I.S. ‘Vincenzo Gioberti’ di Sora, per 4.417.512,34 euro e quello relativo alla messa in sicurezza della sezione tecnica e professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente dell’I.I.S. ‘Luigi Angeloni’ di Frosinone.In questo secondo caso, inoltre, l’intervento, che consiste nella somma di 2.495.000 euro, consentirà lo spostamento, nella nuova sede di via Armando Fabi, dove è stato già trasferito l’indirizzo Tecnico, delle classi del Professionale, attualmente rimaste nella sede di viale Roma.A questo punto, all’appello, mancano soltanto gli ultimi due finanziamenti, relativi all’annualità 2020: quello per il ‘Bragaglia’ di Frosinone e quello relativo all’I.I.S. di Pontecorvo, per un totale di oltre 2.160.000 euro.”In un momento di incertezza e paralisi dell’economia a causa dell’emergenza Covid-19 – dicono il presidente della Provincia Pompeo e i due consiglieri delegati a Edilizia scolastica e Pubblica Istruzione, Massimiliano Quadrini e Alessandra Sardellitti – la notizia di avere fondi a disposizione per rendere più sicure le nostre scuole è anche un segnale di speranza, il desiderio comune che tutti possiamo tornare, quanto prima, alla nostra quotidianità e a frequentare serenamente i luoghi da cui ora siamo lontani. La nostra azione nell’ambito dell’edilizia e della sicurezza scolastica – concludono – non conosce battute d’arresto ma rimane, sempre e comunque, tra le priorità della nostra azione amministrativa”.

comunicato stampa