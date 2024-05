Finalmente verrà rifatta la pista di atletica dello storico campo CONI ” così il Consigliere Daniele Maura

“Ho incontrato e ringraziato Diego Nepi Molineris, amministratore delegato di Sport e Salute – continua – E proprio grazie al supporto della società, dopo tanti anni di attesa, verrà rifatta la pista di atletica leggera del campo Coni Bruno Zauli di Frosinone. Un’opera richiesta da anni per la quale abbiamo lavorato in sinergia con l’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo, il capogruppo consiliare del Comune capoluogo Franco Carfagna e il consigliere con delega allo Sport Francesco Pallone.Il nuovo impianto avrà finalmente un tartan moderno. L’atletica anche a Frosinone tornerà a rinascere”.

“La collaborazione tra enti è fondamentale – aggiunge il Consigliere Regionale – e a Frosinone ne stiamo dando prova. Nel campo dell’atletica, poi, la città capoluogo sta diventando un esempio, e i campionati italiani di marcia ne sono una dimostrazione. Gli investimenti sui nuovi impianti sportivi per l’intero territorio regionale sono una nostra priorità. A beneficio di tanti cittadini, di numerosi giovani atleti e delle società sportive che ogni giorno si adoperano con tanto impegno e tanta passione”.

