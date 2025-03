Finalmente il Progetto Lions Interclub “SCUOLA CANI GUIDA PER NON VEDENTI IN ARPINO” diventa realtà

L’altra sera all’incontro conviviale con gli amici soci del club Lions Sora-Isola del Liri-Arpino abbiamo condiviso e comunicato ufficialmente che la realizzazione del progetto sui cani guida finalmente è iniziata. Infatti dopo aver presentato la Cila sono concretamente cominciati i primi interventi sul sito della XV Comunità Montana in località Pallisco di Arpino, concesso in comodato d’uso al club Lions ETS di Sora-Isola del Liri-Arpino con la finalità di realizzare il progetto stesso, grazie alla disponibilità, alla sensibilità e alla lungimiranza del commissario dell’Ente Montano dott.ssa Rossella Chiusaroli. Inoltre tale progetto non riguarderà solo l’addestramento dei cani guida per non vedenti ma anche quelli per l’allerta diabete. Per dare il giusto risalto a questo importante evento abbiamo organizzato una piccola cerimonia di posa della prima pietra e inizio lavori Venerdi 14 Marzo 2025 alle ore 10,00. Parteciperanno il commissario della XV Comunità Montana dott.ssa Rossella Chiusaroli, alcuni amministratori locali tra cui il vicesindaco della città di Arpino Massimo Sera, e probabilmente anche rappresentanti delle Istituzioni Regionali del Lazio. Saranno, inoltre, presenti amici Lions non solo del nostro club ma anche di altri della zona. Parteciperanno all’evento amici non vedenti con cani guida tra cui Piero Parisi, addestratori cinofili per cani allerta diabete, pet therapy e da compagnia. Siamo veramente felici di essere arrivati a questo primo e significativo traguardo, ringraziamo i soci del mio club e altri Lions in modo particolare Francesco Mozzetti, Franco Colosimo, Domenico D’Antona, e tutti i donatori e i collaboratori volontari tra cui gli architetti Marco Mastroianni e Leonia Simone, il videomaker Leonardo Iafrate, l’elettricista Maurizio Caldaroni, il webmarketing Valentino Vitale, Anna Lancia, Emanuela Latessa, Carlo Quadrini, Emilio Giovannone, Roberto Rea, Stefano e Filippo Bianchi, infine tutti gli amici non vedenti, le amministrazioni locali e sovracomunali che hanno deliberato la condivisione del progetto e la XV Comunità Montana, la XIV C.M., il comune di Colfelice e l’UNCEM Lazio per il contributo economico. Il cammino è ancora lungo ma siamo fiduciosi che con l’aiuto di tanti amici e delle istituzioni pubbliche e private riusciremo a portare a termine questa impresa di alto valore umanitario e sociale

Bernardo Maria Giovannone Presidente del club

