Domenica 30/05/2021 si sono disputate le Finali del Campionato Italiano Individuale di Pesca Sportiva alla Trota con esche artificiali sul Biferno (Cb). I migliori 100 garisti d’Italia hanno disputato una due giorni nel quale come sempre ha prevalso lo sport e l’ambiente e tra di essi ben 3 garisti erano della provincia di Frosinone. Carlo Sperduti e Pellegrini Andrea della Apsd Arcobaleno di Isola del Liri e Marini Mario della Spinning Team Sora; hanno disputato delle prove molto tecniche e proprio Carlo Sperduti con un buon 26 esimo posto ha ottenuto la qualificazione al Club Azzurro (selettiva per la qualificazione alla Nazionale) che disputerà nel 2022 per ottenere una maglia della Nazionale per il Campionato Europeo o Mondiale.

Il Campionato è stato vinto dal garista di casa Di Nonno Fabio della Ripalimosani Ap.s. Presidente APsd Arcobaleno Sinatra: Una' altra domenica di gioia per il nostro Team ma soprattutto per l'atleta che per i sacrifici sportivi che sta facendo se lo merita. Per l'Arcobaleno, Sperduti è il secondo atleta nella storia a raggiungere il Club Azzurro (il primo in questa specialità), oltre a Sinatra Giuseppe ex Club Azzurro nella specialità Trota alle Esche Naturali.