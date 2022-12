Filettino – Sanzionati 10 fuoristrada che circolavano nell’area protetta del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Continuano le attività di controllo per la tutela del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alatri.

Nella settimana scorsa, i militari della Stazione di Filettino hanno sanzionato 10 conducenti di fuoristrada sorpresi in località Campo Staffi di Filettino a circolare con i loro veicoli a motore nell’area naturalistica protetta, zona in cui è vietata la circolazione.

I Carabinieri, intervenuti su richiesta di alcuni cittadini, hanno identificato 18 persone, provenienti da diversi comuni, che si erano radunati per fare una escursione motorizzata sui prati innevati. Ai 10 conducenti, provenienti da Anagni (FR), Fiuggi (FR), Trevi del Lazio (FR) ed Affile (RM), è stata contestata l’infrazione amministrativa sancita dalla Legge Regionale n. 29/1987, che prevede il pagamento in misura ridotta della somma di euro 86,00, per la violazione del divieto di circolazione nelle aree interdette del parco naturale.

COMUNICATO STAMPA