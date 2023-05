Filettino – Prima uscita ufficiale per la lista di Paolo De Meis

Grande interesse per il programma di “Naturalmente Insieme per Filettino”

Grande partecipazione ed interesse all’evento, per l’ apertura della campagna elettorale “Naturalmente Insieme per Filettino”, lista che sostiene la candidatura a sindaco del dott. Paolo De Meis. A Filettino la competizione per le amministrative del prossimo 14 maggio è entrata nel vivo e durante la manifestazione, che si è svolta ieri sera nella centralissima piazza “Giuditta Tavani Arquati” , si sono presentati tutti i candidati della compagine a sostegno di De Meis: un gruppo composto da veterani della politica locale che hanno affiancato l’ex Sindaco durante la sua passata legislatura e successivamente tra i banchi della minoranza, ma anche da volti nuovi, tutti spinti da un’unica mission: lavorare nell’interesse di tutta la comunità e mai del singolo. Il pubblico ha ascoltato con interesse gli interventi dei candidati. “Dalla nostra parte – ha spiegato il candidato sindaco Paolo De Meis – abbiamo l’esperienza di persone che hanno già condiviso con me l’attività amministrativa, ma anche le inesauribili energie dei nuovi partecipanti, che hanno sposato il nostro progetto e portato nuova linfa alla nostra compagine”. Nel corso della manifestazione sono stati esposti ai cittadini presenti i punti più importanti del programma, gli obiettivi da raggiungere, e le azioni da mettere in campo per il raggiungimento, tanti progetti, che “rappresentano -come ama sottolineare De Meis– azioni realizzabili, non utopie.” I prossimi appuntamenti della lista Naturalmente Insieme per Filettino sono fissati in piazza Piazza Giuditta Tavani Arquati per Sabato 6 maggio dalle ore 19.00 alle ore 20.00 ed in conclusione Venerdì 12 maggio dalle ore 20.00 alle ore 21.00.

COMUNICATO STAMPA