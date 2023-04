Filettino – Per le amministrative, è pronta la squadra dell’ex Sindaco Paolo De Meis

La passione è senza dubbio l’aspetto che guida di più l’attività amministrativa di un sindaco di un piccolo comune montano. E’ evidente che Paolo De Meis ha dimostrato questa qualità dal 2013 al 2018 quale Sindaco Filettino, ed ha continuato a farlo nell’ultima legislatura come consigliere di minoranza. Oggi in vista delle amministrative di maggio, Paolo De Meis, è il candidato a Sindaco della lista “Naturalmente Insieme per Filettino”, che presenta alla comunità un programma elettorale chiaro e diretto, per ridare il giusto slancio e crescita ad un territorio che in quest’ultimi 5 anni ha perso la sua vitalità. “In questi ultimi anni –sottolinea De Meis- è mancato il dialogo tra l’amministrazione e il cittadino. Vogliamo ripartire da qui per cambiare le cose in maniera radicale. Lo faremo aprendo le porte della vita amministrativa a tutti, puntando a condividere ogni passo, ogni scelta. Solo così potremo cambiare le cose. Abbiamo le idee molto chiare, e non è più il tempo di correre dietro al superfluo e fare dello spreco un facile modo di governare, perché in questo modo si dilapidano risorse utili ad altri scopi e il conto alla fine lo pagano i cittadini, mentre la realtà e le prospettive del nostro paese continuano ad andare in caduta libera. Abbiamo il desiderio, dopo l’esperienza amministrativa di questi ultimi 5 anni dove c’è stata una totale mancanza di apertura democratica (unita a una insopportabile arroganza), di riportare a Filettino l’armonia sociale, il dialogo con la gente, il rispetto delle persone, la volontà di ascolto dei cittadini e delle loro esigenze. Filettino è un paese piccolo ma laborioso e legato alle sue tradizioni che ha bisogno di ritrovare la concordia al suo interno, perché si rende conto che questo è l’unico modo di frenare quel processo di disgregazione, del tessuto sociale che è alla base di tanti dei nostri problemi, non ultimo lo spopolamento. Compito di una saggia e responsabile amministrazione è, prima di ogni altra cosa, impegnarsi per garantire la serenità e la coesione sociale”. E’ un programma molto articolato, ricco e completo in tutti i vari aspetti quello presentato dalla lista “Naturalmente Insieme per Filettino”, toccando temi importanti dal turismo a 360 gradi da vivere tutto l’anno , al sociale ed Istruzione Pubblica, alle Politiche Giovanili, associazionismo, lavoro e formazione per contrastare la piaga dello spopolamento, la comunicazione con la cittadinanza e come strumento di promozione territoriale; l’urbanistica e lavori pubblici, e la fondamentale e produttiva interazione, con gli Enti Istituzionali protagonisti sul territorio al fine di ottenere contributi e finanziamenti importanti per Filettino. “Il nostro –continua De Meis- è un programma, incentrato sui temi del governo partecipato e trasparente, della solidarietà, dei servizi alla cittadinanza, dello sviluppo economico e territoriale sostenibile ed ecocompatibile, del progresso culturale e sociale della cittadinanza. Un programma che vuole essere un vero Patto con i Cittadini; un impegno serio e concreto sulle cose che si realizzeranno nel corso del mandato elettorale. Un programma elaborato partendo dalla consapevolezza di quali sono le criticità e sulla conoscenza delle potenzialità del progetto. Il nostro programma si compone di una serie di proposte concrete ed attuabili che vogliamo tradurre in pratica nei prossimi cinque anni per rispondere alle istanze e ai bisogni del paese, ponendosi a disposizione dei cittadini. Tutti i cittadini devono essere coinvolti nella gestione della cosa pubblica. Ognuno deve essere messo in condizione di rivendicare i propri diritti e deve trovare nella Pubblica Amministrazione un interlocutore che dia una risposta ai propri bisogni”. Domani i candidati di “Naturalmente Insieme per Filettino” depositeranno in Comune la lista.

COMUNICATO STAMPA