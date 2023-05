Filettino – La schiacciante vittoria di Paolo De Meis, entra nella storia del paese

De Meis: “Una vittoria di tutta la squadra basata sul partecipazione e sul contatto con i cittadini”

Il dott. Paolo De Meis alla guida della lista “Naturalmente Insieme per Filettino, con una vittoria schiacciante è il nuovo sindaco a Filettino. Niente da fare per Massimo Terrinoni e Monica Persiani. I due non hanno insidiato minimamente Paolo De Meis che con il 54,8% è riuscito a piazzarsi davanti agli altri candidati. Alle urne dei 461 elettori aventi diritto si è recato il 84,1% degli elettori. Nel particolare la lista “Naturalmente Insieme per Filettino” di De Meis, ha ottenuto 213 voti, pari al 54,8% ed entreranno in consiglio 7 consiglieri; la lista “Le Tre Torri” dell’avv. Massimo Terrinoni ha ottenuto 175voti pari al 45,0%, e sarà rappresentata da 3 consiglieri. Ha vinto la coerenza, ha vinto l’umiltà, ha vinto la capacità, ha vinto un programma chiaro e diretto, tutte qualità che delineano il dott. De Meis già Sindaco di Filettino dal 2013 al 2018 e negli ultimi 5 anni a guida di una minoranza costruttiva ed attenta e tutti i membri della sua lista scesi in campi per Filettino. Dopo 5 anni di staticità e poca crescita, i filettinesi a gran voce hanno espresso la loro volontà di avere di nuovo Sindaco Paolo De Meis. “Sono soddisfatto del risultato, frutto a mio parere di un lavoro di squadra basato sulla partecipazione e sul contatto uno ad uno con i cittadini – sottolinea a caldo il Sindaco Paolo De Meis- Una vittoria con un distacco rilevante 38 voti a Filettino sono davvero tanti questa vittoria vuol dire che i cittadini ci hanno dato una fiducia davvero alta. Ora ci metteremo subito al lavoro per Filettino, caricandoci della responsabilità di amministrare per ripagare la fiducia dei cittadini; e sarò il Sindaco di tutti”.

COMUNICATO STAMPA