Filettino – La minoranza dell’ex Sindaco De Meis, punta il dito contro l’attuale amministrazione

Filettino, I consiglieri di minoranza: “Perdere i 700 mila euro di finanziamento vuol dire non avere una scuola sicura per i nostri figli”

Con una nota molto chiara, i consiglieri di minoranza del Comune di Filettino Paolo De Meis, Alessia Pomponi e Salvatore Nardecchia (Naturalmente Insieme per Filettino), chiedono chiarimenti al Sindaco Gianni Taurisano in relazione al finanziamento legato alla costruzione di una scuola di ultima generazione, antisismica, ottenuto dalla passata amministrazione dell’ex Sindaco Paolo De Meis. “Siamo a pochi mesi dalle elezioni –si legge nella nota della minoranza- e mentre l’amministrazione Taurisano, continua a “bruciare” soldi, il paese continua a porsi domande. Considerando anche le cronache di questi giorni riguardo il terremoto, la più ricorrente tra queste domande è: che fine ha fatto il finanziamento di 700.000 mila € per costruire una scuola di ultima generazione, antisismica? E perché, dopo 5 anni dall’ottenimento del finaziamento (amministrazione De Meis) nulla si è mosso? In uno degli ultimi Consigli Comunali avevamo chiesto informazioni. La risposta avvilente: mancanza di fondi comunali per acquistare il terreno, fino ad arrivare alla malaugurata ipotesi di non costruirla affatto la nuova scuola, pensando di rinunciare al finanziamento. In consiglio siamo rimasti a bocca aperta….rinunciare al finanziamento di 700 mila euro per non spenderne 20 mila per l’acquisto di un terreno? Siamo al di fuori di ogni comprensione terrena…solo il cielo conosce quello che passa per le menti di questi amministratori. A questo punto la domanda sorge spontanea: Se non ci sono soldi, perché si sperperano risorse per cose che si potrebbero evitare? Solo qualche esempio tra i più eclatanti e i più discussi ma la lista non si esaurisce qui… Determina N.205 del 16/11/22 con la quale si impegnano circa 2000€ per pulizia locali comunali. Ci chiediamo quali motivi e quali esigenze ci siano per affidare ad una cooperativa la pulizia dei locali comunali. È davvero necessario? No, a nostro avviso non lo è. Il Comune dispone delle risorse umane adeguate per svolgere tale servizio. Ammenoché non ci sia stata un’invasione di topi, scarafaggi, pipistrelli o un’infestazione di fantasmi tale da giustificare una modalità nello stile “Ghostbusters” (acchiappa fantasmi). Tutto questo ci sembra ridicolo ed allora sentirsi dire che non ci sono soldi per acquistare un terreno, per una causa così importante come una scuola antisismica, diventa ancor più avvilente e ridicolo. Vogliamo parlare della determina N. 121 del 27/9/22 di € 3000 per spese di rappresentanza per un viaggio con amici e familiari al seguito? Ci aspettiamo quantomeno un rendiconto in modo che la popolazione, che ha pagato, capisca anche per chi ha pagato. Vogliamo parlare della determina N. 56 del 19/10/2022 di € 540 sempre per spese di rappresentanza per un viaggio a Ferrara dal 20/09/2022 al 21/09/2022? O vogliamo parlare della determina N.118 del 19/9/22 di € 6.150,00 per affidamento service luci e audio? Evidentemente –concludono i consiglieri- costruire la scuola antisismica per il bene dei nostri figli non è una priorità quando invece dovrebbe essere LA PRIORITÀ”.

