Filettino – Il Sindaco ha conferito le deleghe alla sua maggioranza

Confermati nella Giunta Alessia Pomponi (Vice Sindaco) e Salvatore Nardecchia

Nella giornata di oggi alle ore 18:00 presso la sede comunale di Filettino, si svolgerà il primo Consiglio Comunale presieduto dal nuovo Sindaco dott. Paolo De Meis, eletto nelle recenti amministrative dello scorso 14 maggio- Alla guida della lista “Naturalmente Insieme per Filettino” si è imposto con il 54,8% piazzandosi davanti agli altri candidati, ottenendo 213 voti, delineando così la sua maggioranza in Consiglio con 7 consiglieri. In basi hai voti ottenuti, entrano in Giunta affiancando il Sindaco la dott.ssa Alessia Pomponi che avra il ruolo di Vice Sindaco e ricoprirà la delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: associazioni, cultura, sociale, politiche giovanili, istruzione e formazione, comunicazione istituzionale; ed il sig. Salvatore Nardecchia con la delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica. Durante la seduta consiliare, saranno anche ufficializzate le seguenti deleghe ai consiglieri: Alessandro Formiconi: Campo Staffi, mobilità, viabilità; Bernardino Valentini e Paola Santori, unitamente e disgiuntamente: turismo, spettacolo, commercio e attività produttive; Simone Cotoloni: sport e tempo libero; Francesco Ottaviani: rapporti con il Parco naturale regionale dei monti Simbruini, ambiente, foreste. “E’ stata una vittoria bellissima –ha commentato il Sindaco Paolo De Meis- perché trova la sua sintonia nella volontà popolare, la cittadinanza ha visto in noi, nel nostro programma, l’amore, la passione e la concretezza verso questo territorio. L’organigramma della squadra amministrativa è stata delineata e strutturata, pronta nell’attuare il programma dei prossimi 5 anni”.

COMUNICATO STAMPA