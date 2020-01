Filettino (FR) – Ruba un’automobile: denunciato 31enne

Ieri, in Filettino, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, a conclusione di specifica attività info-investigativa ed intrapresa a seguito di una denuncia presentata da una 55enne di Roma, deferivano in stato di libertà un 31enne residente in Aprilia (LT), poiché resosi responsabile del “furto” di un’autovettura di proprietà della denunciante.Il predetto, mentre si trovava nel Comune di Filettino con la propria famiglia per trascorrere le vacanze natalizie, dopo aver avuto un diverbio verbale con i propri familiari ed aver assunto sia dei farmaci (a causa di una patologia depressiva) che alcool, andava via dall’abitazione ed asportava subito dopo l’autovettura della denunciante che, nel contempo, l’aveva lasciata parcheggiata nelle vicinanze sia aperta che con le chiavi inserite.Le immediate attività poste in essere dai militari operanti permettevano di addivenire sia al rintraccio del deferito che dell’autovettura nel comune di Piglio e, nel medesimo contesto operativo, l’uomo, essendo stato trovato in evidente stato confusionale, veniva fatto trasportare da personale del 118 presso il Nosocomio di Subiaco (RM) per le cure del caso mentre, l’autovettura, veniva restituita alla legittima proprietaria.

