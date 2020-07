Filettino (FR) – Inosservanza dell’ordine dell’autorità: denunciato 61enne

Nel pomeriggio di ieri in Filettino i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito per “inosservanza dell’ordine dell’autorità” un 61enne del luogo, già censito per diffamazione, furto, abusi edilizi ed avvisato orale e suo figlio 25enne. I militari operanti hanno individuato i predetti in un’area interdetta all’accesso di persone e veicoli denominata “zona artigianale”, pertanto sono stati fermati e deferiti per inosservanza delle ordinanze emesse dal sindaco di Filettino che ne vietava l’accesso.

