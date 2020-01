Filettino (FR) – Emesso F.V.O. per un 40enne

In Filettino, il personale del locale Comando Stazione, nell’ambito di specifica attività finalizzata a contrastare la commissione dei reati predatori, intercettava e controllava un 40enne di Velletri (già gravato da vicende penali in materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio e la persona) mentre, alla guida di un’autovettura, con fare sospetto e senza giustificato motivo si aggirava nei pressi di isolati obiettivi sensibili. Fermato e sottoposto ad un controllo, lo stesso risultava, in particolare per quanto attiene la documentazione inerente la guida, sprovvisto della patente di guida poiché già revocatagli dalla Prefettura di Roma in data in data 04.12.2014 e, per tale violazione, veniva sanzionato amministrativamente così come previsto dall’art. 116 commi 15 e 17 del vigente Codice della Strada.Inoltre, ricorrendone i presupposti di legge, nei confronti dello stesso, veniva anche inoltrata la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con F.V.O., con divieto di far ritorno nel predetto Comune per anni tre.

COMUNICATO STAMPA

