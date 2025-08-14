FILETTINO – ESIBIZIONE DELLA FANFARA DELLA LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI DI ROMA

Grande successo quello della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma nel suo concerto che si è tenuto in Filettino nella serata dello scorso 12 agosto u.s..

I numerosi villeggianti della suggestiva cittadina montana hanno riempito la splendida location di via Antonio Arquati, gremita totalmente, ed hanno apprezzato l’esibizione musicale tenuta da circa 45 militari musicisti che compongono la Fanfara, diretti dal Maestro il Luogotenente C.S. Danilo Di Silvestro.

Un repertorio di grandi classici culminato con la “Fedelissima” la marcia d’ordinanza dell’Arma dei Carabinieri e terminato con l’Inno Nazionale, in un tripudio di emozioni ed applausi.

La Fanfara svolge sia servizi istituzionali di rappresentanza che intensa attività concertistica in giro per il mondo ed è stata fortemente voluta dal Sindaco della Città di Filettino, il dottor Paolo De Meis, che ha espresso parole di stima per l’Arma dei Carabinieri.

Enorme la macchina organizzativa messa in atto dal dottor De Meis collaborato dal vicesindaco dottoressa Alessia Pomponi.

All’evento hanno partecipato il Luogotenente C.S. Claudio Imperatore, Vice Comandante della Compagnia Carabinieri di Alatri, il Maresciallo Capo Vittorio Scafoni, Comandante della Stazione Carabinieri di Filettino ed il Brigadiere Stefania Cinti Comandante della Stazione Carabinieri Forestale di Filettino.

Una serata all’insegna della grande musica, con eccelsi musicisti, in una cornice paesaggistica davvero incantevole.